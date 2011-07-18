Печерский суд рассматривает очередное ходатайство об отводе Киреева

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Защита экс-премьер-министра Юлии Тимошенко подала очередное ходатайство об отводе судьи Родиона Киреева, передает РБК-Украина.

По мнению защиты, на судебном заседании 15 июля судьей Киреевым были совершены действия, которые нарушают права подсудимой. Адвокаты отметили, в частности, недопуск к делу защиты и удаление Тимошенко из зала заседания.

По мнению представителей прокуратуры, «ходатайство об отводе не обосновано, поэтому нет причин его удовлетворять».

Суд ушел в совещательную комнату до 17:15 для принятия решения по отводу.

Напомним, защита Тимошенко сегодня уже подавала ходатайство об отводе судьи, которое осталось без удовлетворения.

фото: tymoshenko.ua