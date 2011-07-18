Чиновников Мубарака судят в прямом эфире

По государственному телевидению Египта транслируется в прямом эфире процесс над бывшими чиновниками правительства Президента Хосни Мубарака, передает РБК со ссылкой на Би-Би-Си.

Перед судом предстали бывший министр информации, а также бывший глава государственного телевидения.

Они обвиняются в том, что незаконно передали права на трансляцию матчей египетской футбольной лиги спутниковому телевидению, в результате чего государственный бюджет потерял как минимум два млн долл.

Отметим, Высший совет правосудия Египта вынес рекомендацию о том, что процессы над бывшими государственными чиновниками, обвиняемыми в коррупции и убийствах демонстрантов, должны проходить публично в помещениях, доступных массовой аудитории

Напомним, сам Мубарак в настоящий момент находится в тюремном госпитале в г. Шарм-эль-Шейх. Он перенес сердечный приступ во время одного из допросов. Этот политик правил Египтом с 1981 г. и был вынужден уйти в отставку в феврале 2011 г. на фоне массовых акций протеста.