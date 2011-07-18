Украина должна использовать лучший мировой опыт - Президент

Для реформирования жилищно-коммунальной сферы Украина должна использовать лучший мировой опыт. Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович на встрече с членами Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины и министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины в Крыму, сообщила «Главреду» пресс-служба главы государства.

«Президент говорит, что надо рассматривать лучшие мировые практики в этих вопросах и воплощать их в жилищно-коммунальное хозяйство нашей страны», - сказал министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий Близнюк после встречи. Министр подчеркнул, что речь идет о подходе, когда за реформами отрасли власть должна видеть конкретных людей с их нуждами.

Министр сообщил, что глава государства поручил членам комиссии и Министерству регионразвития, строительства и ЖКХ уже сегодня внедрять эффективную систему ЖКХ. «Поэтому мы как одна команда будем выполнять те поручения, которые дал Президент», - сказал Близнюк.