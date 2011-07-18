Второй защитник Тимошенко просит два месяца на ознакомление с делом

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Защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко подал ходатайство о предоставлении двух месяцев на ознакомление с делом, передает корреспондент РБК-Украина.

«Прошу суд предоставить мне время для ознакомления с материалами дела. Учитывая объем материалов дела, прошу предоставить мне срок два месяца», - заявил Плахотнюк.

Ранее экс-защитник Николай Титаренко отстранился от участия в деле из-за невозможности нормально ознакомиться с материалами дела. Все его ходатайства о предоставлении дополнительного времени не было удовлетворены, либо удовлетворены частично (вместо 30 дней были предоставлены день или два).

Как мы сообщали ранее, другой защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко -Николай Сирый будет просить суд предоставить ему 2 месяца для ознакомления с материалами дела, возбужденного против его подзащитной относительно подписания газовых соглашений с Россией в 2009 году.