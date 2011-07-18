Тимошенко не ответила на вопрос о признании своей вины

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Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отказалась отвечать на вопрос суда, признает ли она свою вину по делу, возбужденному против нее относительно подписания газовых соглашений с Россией в 2009 году.

Как передает УНИАН, в частности, во время заседания суда председательствующий судья Печерского райсуда Киева Родион Киреев спросил Ю.Тимошенко, признает ли она свою вину, признает ли она себя виновной, желает ли возместить ущерб по этому делу.

В ответ Ю.Тимошенко только промолчала.

«Подсудимая своими действиями фактически отказалась отвечать на вопрос суда», - сказал Р.Киреев, комментируя молчание Ю.Тимошенко.

В свою очередь защитник Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк отметил, что его подсудимая имеет право не отвечать на вопрос суда.

«Это ее право», - сказал А.Плахотнюк, заметив, что отказ Ю.Тимошенко связан с тем, что она не была ознакомлена с гражданским иском НАК «Нафтогаз» и с обвинительным заключением.

Адвокат также заметил, что и защитники не имели возможности ознакомиться с данными документами, поскольку только сегодня были приобщены к делу.

Он также заметил, что защита Ю.Тимошенко имеет новые ходатайства.

фото: tymoshenko.ua