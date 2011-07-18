Ющенко выиграл суд у Витренко

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Сегодня Окружной административный суд города Киева подтвердил законность указа Президента Украины Виктора Ющенко о признании воинов Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) участниками борьбы за независимость Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Наша Украина» со ссылкой на представителя В.Ющенко в суде Вячеслава Мартынюка.

Он рассказал, что суд не удовлетворил иск лидера ПСПУ Натальи Витренко о якобы незаконности принятия этого указа. Кроме воинов ОУН и УПА, борцами за украинскую независимость были также признаны члены формирований Украинской Центральной Рады, Украинской Народной Республики, Западноукраинской Народной Республики, Украинского государства Гетманата, Украинской военной организации, Организации народной обороны «Карпатская Сечь», Украинского главного освободительного совета и других военных формирований, которые боролись за независимость Украины.