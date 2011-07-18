Мэр Одессы с другом отправились в круиз на лайнере вокруг Великобритании. ФОТО

Одесский городской голова Алексей Костусев проведет свой отпуск на круизном лайнере в морском путешествии вокруг Великобритании, сообщают источники Думская.net в мэрии.

Вместе с мэром Одессы, по данным издания, в путешествие отправился его близкий друг — депутат горсовета, лидер партии «Родина» Игорь Марков.

Как сообщает источник «Думской», мэр Костусев выбрал для путешествия пятизвездочный фешенебельный лайнер Crown Princess. На борту 8 ресторанов, 15 баров, интернет-кафе, 6 бассейнов, SPA-центр «Lotus» в азиатском стиле, салон красоты, спортивный комплекс, гимнастический зал с видом на океан, теннисный корт и мини-поле для гольфа, библиотека, коллекция произведений искусства мирового класса, ночной клуб и дискотека под открытым небом, кинотеатр под открытым небом, казино, 2 театра, интернет-кафе, церковь для венчания, 3 детских клуба по возрастам.

Стоимость самого дешевого билета во внутреннею каюту без окна на этот круиз составляет 2190 долларов.

фото: oceancasinojobs.com, travelpod.com