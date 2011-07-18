Киреев дал адвокатам Тимошенко 3 дня

Судья Печерского райсуда Киева Родион Киреев дал новым защитникам экс-премьера Юлии Тимошенко срок до 22 июля ознакомиться с материалами «газового» дела их подзащитной, таким образом судья частично удовлетворил ходатайство защиты Тимошенко, сообщает УНИАН.

Так, защитники Тимошенко Александр Плахотнюк и Николай Сирый просили 2 месяца на ознакомление с материалами дела. В частности, Плахотнюк обосновывал это тем, что он выступает защитником в других делах и должен исполнять свои обязанности. Кроме того, оба защитника отмечали, что два месяца является нормальным сроком для ознакомления с 5 тыс. страниц дела.

Судья Киреев, рассмотрев на месте соответствующее ходатайство, принял решение о предоставлении защитникам срока до 22 июля. После этого суд объявил перерыв в заседании до 09.00 22 июля.

Как сообщалось ранее адвокат Тимошенко Сирый заявил, что материалы дела, возбужденного против его подзащитной относительно подписания газовых соглашений с Россией в 2009 году, составляют 5 тыс. страниц. Исходя из чего ему требуется для ознакомления 2 месяца из расчета 100 страниц в день и с учетом выходных.