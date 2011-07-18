Страны ЕС призывают Каддафи к немедленной отставке

Ливийский лидер Муамар Каддафи должен немедленно сложить властные полномочия, сообщает Левый берег.

Об этом заявили в понедельник главы МИД 27 стран Евросоюза, проводящие очередную встречу в Брюсселе.

«Каддафи потерял всякую легитимность и должен отказаться от власти немедленно», - говорится в материалах по итогам обсуждения ситуации в Ливии. Министры подтвердили, что рассматривают оппозиционный Национальный переходный совет Ливии в качестве легитимной политической силы, считают необходимым оказать ему финансовую поддержку, в том числе путем предоставления средств из замороженных финансовых активов ливийского руководства в Европе.

Главы МИД стран ЕС заявили, что окажут политическую и экономическую поддержку процессу перехода Ливии к демократическому правлению. Вместе с тем министры выразили обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в Ливии, потребовав от Триполи разрешить представителям международных гуманитарных организаций доступ в западные районы страны.