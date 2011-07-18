Во время процесса над Тимошенко преимущество на стороне обвинения, - Сирый

Защитник экс-премьера Украины, лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко Николай Сирый удивлен и возмущен ходом судебного процесса против своей подзащитной. Об этом он заявил на брифинге после судебного заседания, сообщает РБК-Украина.

«Мои первые ощущения - удивление и возмущение. Удивление, что вообще такое возможно в Украине, проводить такой сложный процесс в таком темпе, пренебрегая правами обвиняемого, пренебрегая правами защиты, предоставляя явные преимущества стороне обвинения. Возмущение при этом, так как прямо, без оговорок, нарушается не только нормы внутреннего законодательства, но и международные нормы, которые содержатся в международных актах. Украина обязалась перед миром выполнять эти нормы», - сказал Сирый.

По его словам, у него складывается впечатление, что судья Киреев сознательно создает условия, при которых этот процесс будет признан нелегитимным в апелляционном суде.