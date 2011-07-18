Официально: Джарты в отпуске

Председатель Совета министров Крыма Василий Джарты находится в отпуске, сообщили «Главреду» в главном управлении информационной политики Совета Министров АРК.

Глава правительства Крыма Василий Джарты с 18 июля 2011 года находится в официальном отпуске. Исполнение обязанностей председателя Совета министров АРК возложено на первого заместителя председателя СМ АРК Павла Бурлакова.

Пресс-служба Совмина АРК отмечает, что распространенная отдельными СМИ информация, связанная с состоянием здоровья премьер-министра Крыма является дезинформацией и не соответствует действительности.