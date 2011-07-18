Виннитчина будет развивать малую гидроэнергетику

В энергетическом комплексе Винницкой области начнется активное восстановление, модернизация и даже строительство новых гидроэлектростанций. Такое решение принял Винницкий облсовет, утвердив во время последней очередной сессии региональную программу развития малой гидроэнергетики на 2011-2015 гг., сообщает ГолосUA.

По словам председателя облсовета Сергея Татусяка, данная программа принималась с целью дальнейшего эффективного развития малой гидроэнергетики с максимальным использованием уже существующих в области соответствующих энергоресурсов, их модернизации и повышения уровня безопасности. В частности, программой предусмотрено проведение расчистки водоемов действующих ГЭС, а также возобновление и модернизация 12 малых ГЭС. На последнее, что планируют провести в первую очередь, необходимо 46 млн. грн.

Добавим, что общий объем финансирования утвержденной региональной программы развития малой гидроэнергетики - 50,1 млн. грн. Большая часть из этой суммы будет состоять из не бюджетных средств и лишь 1млн.грн. планируется привлечь на выполнение программы из областного бюджета.

Справка. На восстановление, модернизацию и реконструкцию 11 малых ГЭС Винничины в 2010 году было направлено 12 300 тыс. грн. собственных средств предприятий, эксплуатирующих эти станции. Также ими было произведено 87 млн. кВт / ч электроэнергии.