Гриценко: отменив парад, Янукович поступил безответственно

18 июля 2011, 19:48

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Депутат Верховной Рады, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко (фракция Блока «Наша Украина - Народная самооборона») считает безответственным решение Президента Виктора Януковича об отмене проведения военного парада к 20-летию независимости Украины, сообщают «Українські новини».

«За этим решением я вижу отсутствие системности и ответственности при принятии важных государственных решений. Плюс пиар, рассчитанный на тех, кто не понимает сути дела», - отметил депутат. По его мнению, глава государства продемонстрировал непоследовательную позицию, сначала распорядившись проводить парад, а потом отменив его.

«Военные проводили подготовку к параду, переносили из-за этого военные учения, проводилась подготовка техники к параду. А потом буквально за 1,5 месяца до проведения парада Президент принимает решение об его отмене», - возмутился Гриценко. Депутат считает, что, отменив парад, Янукович признал непродуманность своего первоначального решения.

«На самом деле еще тогда я рекомендовал Президенту не проводить парад, ограничиться демонстрацией военной техники и выставить в городских парках военные оркестры, в тех гарнизонах, где они есть. И этого хватило бы в условиях ограниченного финансирования», - добавил он.  При этом Гриценко назвал популистским поручение Януковича Кабинету Министров направить сэкономленные деньги на финансирование мер по усилению социальной защиты населения.

Как мы сообщали ранее, 15 июля Янукович отменил проведение парадов войск в Киеве, Керчи, Одессе, Севастополе, а также местах, где размещены штабы оперативных командований и видов Вооруженных сил, которые должны были пройти 24 августа к 20-летию независимости Украины.

При этом Президент поручил Кабмину обеспечить направление сэкономленных в связи с указом средств на финансирование мер по усилению социальной защиты населения.

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