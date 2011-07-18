Чехия вновь открывает визовый отдел Генконсульства в Донецке

Чешская Республика снова открывает визовый отдел Генерального консульства ЧР в Донецке, деятельность которого МИД Чехии временно приостановило с 1 июля, сообщает сайт Посольства Чехии в Украине.

«На сегодняшний день Украина устранила препятствия административного характера, которые мешали осуществлению Генеральным консульством ЧР в Донецке и другими представительствами своей деятельности. МИД ЧР имеет возможность восстановить стандартный порядок оформления виз в Украине», - говорится в сообщении.

Поэтому, начиная с 25 июля 2011 года жители Донецкой, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, Севастополя и Автономной Республики Крым смогут подавать заявления на краткосрочные шенгенские визы лично в Генеральном консульстве в Донецке. Они также могут регистрироваться в системе ВИЗАПОИНТ для подачи заявления на долгосрочную визу/пребывание в Генеральном консульстве ЧР в Донецке, где будут обрабатываться эти заявления.

Лица, которые подали заявления на краткосрочные шенгенские и долгосрочные чешские визы после 1 июля в консульском отделе посольства Чехии в Киеве, получат эти визы здесь же, уточняется в сообщении.

Туристические фирмы, аккредитованные в Генеральном консульстве ЧР в Донецке с 25 июля смогут подавать заявления для своих клиентов в Донецке.

«Министерство иностранных дел ЧР уверено, что административные причины, которые привели ко временному закрытию визового отдела, не повторятся в будущем, и все представительские миссии ЧР в Украине будут иметь возможность выполнять консульскую и визовую деятельность в полном объеме», - отмечается в сообщении.