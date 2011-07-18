У Януковича санузел за 350 тысяч евро из полудрагоценного камня?

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Санузел в резиденции Президента Виктора Януковича «Межгорье» украшен полудрагоценным камнем и обошелся в 350 тысяч евро. Об этом пишет французское информагентство Франс-Пресс (АFР) со ссылкой на свои источники, сообщает «Украинская правда».

«По информацию источников АFР среди строителей, санузел полностью украшен полудрагоценным камнем, что обошлось в 350 тысяч евро», - говорится в материале агентства. Материал АFP о «Межигорье» Януковича обнародовал ряд французских изданий «L'express», RFI, «Liberation» и люксембургская газета «Le Quotidien».

«Частную резиденцию украинского п»резидента Виктора Януковича окружают секреты, берегут заборы и охранники. Королевская же роскошь, как описывают резиденцию в прессе, лишь подкармливает не только слухи, но и подозрения о коррупции власти», - пишут французские журналисты.

АFР пишет о теннисных кортах, ангаре, вертолетной площадке, гараже на 70 автомобилей и бассейнах в президентской резиденции, приводя сравнение газеты «Сегодня», что «Межигорье» напоминает «маленький город».

По мнению специалистов в области строительства, опрошенных АFP, дом Виктора Януковича, который он показал в прошлом месяце ограниченному кругу журналистов, может стоить по меньшей мере 1,5 миллиона евро.

Вместе с тем журналисты приводят данные из декларации прези»дента за 2010 год, согласно которой доход Януковича составил 920 000 гривен (80 000 евро), а на его банковском счету находится около миллиона гривен, что равно 87 000 евро.