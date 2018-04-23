Как Украина хочет сама добровольно отказаться от Крыма

23 апреля 2018, 18:10

Если Киев лишит жителей полуострова украинского гражданства за их учатие в "выборах" в Крыму, он, таким образом, распишется в том, что у Украины больше нет интереса по отношению к полуострову.

Порошенко предложил лишать гражданства крымчан, которые пошли на выборы

Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 8297 "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно совершенствования отдельных положений". И одно из новшеств, которое предлагает ввести Порошенко, состоит в том, чтобы лишать украинского гражданства тех, кто участвовал в "выборах" в оккупированном Россией Крыму.

Если это произойдет, и эта норма будет закреплена законодательно, это будет означать полный отказ Украины от Крыма. Ведь, если учесть явку на недавних президентских "выборах" в Крыму, то есть количество тех людей, которые пришли на избирательные участки (а она была одной из самых высоких, по сравнению с регионами России), то, значит, нужно будет 90% населения Крыма лишить украинского гражданства. И, таким образом, Украина просто-напросто засвидетельствует свой добровольный отказ от Крыма.

Крым — это не только территория. Крым — это, в первую очередь, люди, которые живут на полуострове, граждане Украины, которые остались на аннексированной территории. Если Киев лишит их украинского гражданства, он, таким образом, распишется в том, что у Украины больше нет никакого интереса по отношению к Крыму.

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С чем связана такая инициатива Порошенко? Полагаю, это результат работы его советников, которые дали соответствующие рекомендации. Возможно, это и заигрывание с крымскими татарами... А, вообще, это попытка власти продемонстрировать хоть какую-то деятельность в условиях фактического бессилия что-то изменить в ситуации с Крымом. В любом случае, это далеко не лучшая из инициатив президента, далеко не самая умная...

К тому же, президент сделал заявление, но, думаю, дальше слов дело вряд ли пойдет. Потому что, если такие законодательные новшества будут закреплены, это будет одной из самых больших ошибок Украины.

Украина должна с пониманием относиться к тому, что жители Крыма оказались на оккупированной территории не по своей воле. Даже если они принимали участие в референдуме в 2014 году… С этими людьми просто нужно работать и всячески им показывать, что двери Украины для них открыты. Они должны понимать, что в будущем могут произойти перемены.

А так, приняв соответствующий законопроект, Украина с жителями Крыма поступит по принципу "сгорела хата, гори и сарай". А это не совсем государственнический подход.  

Константин Бондаренко, директор Института украинской политики, специально для "Главреда"

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