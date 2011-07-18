ФСБ: в Московском регионе предотвращен крупный теракт

Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении крупного теракта на транспорте в Московском регионе и задержании по этому делу четырех подозреваемых. О том, где именно готовилось нападение, спецслужбы не говорят, сообщает Би-би-си.

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По словам главы ФСБ Александра Бортникова, у задержанных изъято взрывное устройство мощностью 10 кг в тротиловом эквиваленте, оружие, карты и схемы готовившегося нападения.

«Буквально несколько дней назад нами проведена работа и предотвращен крупный теракт в Московском регионе, – сказал Бортников на встрече с российским президентом Дмитрием Медведевым. – Задержана преступная группа из четырех человек из Северного Кавказа, которые готовили теракт на объектах массового пребывания людей и объектах транспортной инфраструктуры».

Глава ФСБ подчеркнул, что задержанные уже дали признательные показания, и сотрудникам ведомства удалось определить пособников предполагаемых преступников. По словам Бортникова, все задержанные арестованы.

Представитель Лефортовского суда сообщил, что среди арестованных уроженцы Чечни, Кабардино-Балкарии и Мордовии.