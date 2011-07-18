Украина за 10 лет построит 5-6 современных магистралей, – Колесников

Украина в ближайшее десятилетие получит современные автомобильные дороги. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Борис Колесников во время пресс-конференции, передает пресс-служба ведомства.

«По оценке УЕФА, Украине необходимо 30 лет для того, чтобы построить современные дороги. Я думаю, что мы уложимся в 10 лет – чтобы получить современные автодороги. Как минимум 5-6 трансукраинских магистралей будет построено в ближайшие 10 лет», – отметил Колесников.

Среди ближайших планов – строительство автобанов. «На следующий год у нас запланировано несколько новых автодорог, в частности, первой категории – Донецк-Луганск, а также полная модернизация построенной еще в 1969 году дороги Донецк – Мариуполь», – проинформировал вице-премьер-министр Украины.

По словам министра, к Евро-2012 в Украине в хорошем состоянии будут дороги Варшава – Киев и Киев – Чоп. Для обеспечения качественного транзита через российско-украинскую границу Министерство инфраструктуры начинает проектировать совершенно новую магистраль Киев – Днепропетровск через Канев – Черкассы – Днепродзержинск – Днепропетровск с выходом на Донецкую область через Донецк на Ростов.

Также будет построена дорога, которая бы соединяла порты Дунайского региона с Каспийским портом – очень важный для Украины центр Одесса – Николаев – Херсон, который пролегает вдоль берега Черного и Азовского морей на Бердянск и Мариуполь и в районе Таганрога пересекает границу с РФ. Еще один объект, который будет качественно обновлен, – дорога Москва – Симферополь. Как подчеркнул Колесников, несмотря на туристическое нагрузки, эта дорога – очень важное направление.