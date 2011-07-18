Литва отозвала посла из Австрии из-за освобождения полковника КГБ

В Литве возмущены решением Австрии отпустить на свободу гражданина России, полковника КГБ Михаила Головатова, ранее задержанного по европейскому ордеру на арест, сообщает радио «Свобода».



Президент Литвы Даля Грибауаскайте заявила, что поспешность Австрии в этом вопросе - политически неоправданное действие, подрывающее основы правового сотрудничества европейских стран.



Сегодня из Вены в знак протеста отозван посол Литвы, а австрийскому послу в литовской столице вручена нота с просьбой разъяснить: почему отпущен на свободу полковник КГБ Головатов, в январе 1991 года во главе группы «Альфа» штурмовавший вильнюсскую телебашню и подозреваемый в преступлениях.



Глава парламентского комитета по международным делам Эмануэлис Зингерис, говоря об этом решении Австрии, в котором он не исключил давления России, заметил: «Надеюсь, этот плевок в лицо Европы будет оценен нашими партнерами. А что было бы, если бы отпустили Радко Младича?..».



Возле австрийского посольства в Вильнюсе прошел митинг, на который собрались свидетели событий 1991 года, родные погибших, они держали в руках плакаты «Warum?» (почему?) и «Позор Австрии!».

Как мы сообщали ранее, в Вене был задержан Михаил Головатов – полковник запаса КГБ, в начале 1990-х годов – командир группы «Альфа», которая принимала участие в вильнюсских событиях 1991 года.