За Луценко следят медики в СИЗО

Экс-министр Юрий Луценко находится под постоянным наблюдением медперсонала Киевского следственного изолятора. Об этом сообщили в Государственной пенитенциарной службе Украины.

В пресс-службе рассказали, что на основании разрешения Печерского райсуда Киева 15 июля 2011 года экс-министр внутренних дел был вывезен для обследования в Киевскую городскую больницу скорой медицинской помощи, сообщает Украинская правда.

«По результатам дополнительного медицинского обследования Луценко были уточнены его диагнозы, рекомендован порядок дальнейшего обследования и медикаментозного лечения», - говорится в сообщении.

«Претензий, жалоб или заявлений от Луценко к персоналу СИЗО не поступало», - добавили в пресс-службе.