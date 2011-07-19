В ПР уверены, что Тимошенко хочет дотянуть свое дело до выборов

Народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко считает, что экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко постоянной сменой адвокатов пытается затянуть рассмотрение «газового дела» до парламентских выборов, чтобы потом спрятаться за депутаской неприкосновенностью. Об этом она заявила в интервью 5 каналу.

«Защита выбрала политический способ защиты и делает всё, чтобы к этому суду не было никакого серьёзного отношения, чтобы это выглядело как фарс, чтобы это выглядело как шоу, как спектакль. Защита, мне кажется вообще по ночам читает Шекспира «Весь мир театр», и никто не читает тома уголовного дела, говоря о том, что нету времени»", - отметила депутат.

Напомним, ранее суд отказал Тимошенко в ходатайстве о привлечении к делу двух защитников, представляющих американскую юридическую компанию Covington & Burling LLP и аудиторскую фирму BDO.