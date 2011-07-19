Сегодня Мердок предстанет перед британскими парламентариями

Медиамагнат Руперт Мердок и его сын Джеймс ответят сегодня на вопросы британских парламентариев – в рамках слушаний, связанных со скандалом о вторжении в частную жизнь британцев сотрудниками принадлежащих Мердоку изданий. сообщает Радио свобода.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сократил поездку по Африке, чтобы принять участие в слушаниях.

Накануне был найден мертвым бывший сотрудник закрытой в связи со скандалом газеты News of the World Шон Хоар. Хоар был первым, кто обвинил газету в получении информации незаконными способами. Причины его смерти пока не установлена, однако полиция не нашла ничего подозрительного.

В ночь на вторник хакерская группа Lulz Security, известная взломом американских правительственных сайтов, взломала сайт газеты The Sun – другого принадлежащего Мердоку таблоида. В размещенном хакерами сообщении говорилось, что Руперта Мердока нашли мертвым в саду его дома.