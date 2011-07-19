Власенко: Дело Тимошенко Европейский суд рассмотрит в ускоренном режиме

Рассмотрение жалобы экс-премьера Юлии Тимошенко в Европейском суде по правам человека может произойти по ускоренной процедуре. Об этом заявил депутат от БЮТ Сергей Власенко в эфире 5 канала, комментируя заявление правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Валерии Лужковской, что рассмотрение дела в суде может занять от полугода до пяти лет.

«Я не ожидал другого комментария от представителя государства в Европейском суде по правам человека. Кстати, это правильный комментарий, если говорить о том, что дело будет двигаться в обычном режиме», - отметил он.

«В Европейском суде по правам человека есть такая процедура, которая предусмотрена 41-м параграфом регламента, и она называется: предоставление какому-то делу статуса дела с ускоренным режимом рассмотрения», - уточнил депутат.

«Мы надеемся, что жалобе Тимошенко будет предоставлен такой статус, и эта жалоба будет рассмотрена в значительно более быстром режиме, чем тот, о котором говорила представительница министерства юстиции», - заявил Власенко.

«Конечно, это займет некоторое время, но не годы, как пробуют нам навязать мнение», - добавил он.

Власенко подтвердил, что будет оставаться защитником Тимошенко, и помогать ей в ходе рассмотрения «газового дела», за пределами зала Печерского райсуда Киева, даже после своего отстранения от дела.

Депутат также назвал таким, что не имеет оснований, заявление судьи Родиона Киреева о лишении Власенко свидетельства адвоката.

«Относительно свидетельства, я не буду никак отстаивать свои права, ибо в деле был не как адвокат... Я был защитником. Другим специалистом в области права. Я не пользовался правами и полномочиями защитника-адвоката», - отметил он.

«Поэтому говорить о том, что за какие-то действия меня можно лишить адвокатского свидетельства - это примерно так же, как сказать: Власенко перешел улицу на красный свет, давайте его лишим адвокатского свидетельства», - добавил депутат.

«Это абсурд. Это свидетельствует об уровне знания этим человеком такой книги, как Уголовно-процессуальный кодекс», - заявил он.