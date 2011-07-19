Найден мертвым журналист, обвинивший News of the World в прослушке

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Бывший сотрудник скандально известного британского издания News of the World Шон Хор, первым обвинивший экс-редактора газеты Энди Коулсона в незаконном прослушивании телефонных разговоров, найден мертвым у себя дома в городе Уотфорд в понедельник, сообщает Газета.ru.

Хор работал под руководством Коулсона не только в News of the World, но и в Sun - другом знаменитом таблоиде, входящем в актив медиакорпорации Руперта Мердока News International. Guardian пишет, что Шон Хор был уволен из-за проблем с алкоголем и наркотиками.

Пока никаких версий причин смерти бывшего журналиста, не выдвигается. Согласно заявлению полиции, в обстоятельствах смерти ничего подозрительного пока не найдено.

Именно Хор, ранее бывший близким другом Коулсона, первым рассказал американской газете New York Times о методах работы своего приятеля и шефа самого популярного таблоида в Великобритании.

Хор заявил, что Коулсон не только знал о прослушивании телефонов, но в погоне за эксклюзивными материалами из жизни знаменитостей поощрял к этому своих сотрудников.