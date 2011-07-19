Тимошенко рассказала, почему удалили Власенко

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко убеждена, что устранение ее защитника народного депутата Украины от БЮТ Сергея Власенко было спланированной акцией властей.

«Если меня на день удаляли из зала суда за то, что я не встаю перед этой мафией в мантиях, то Сергея Власенко удалили за то, что он стоял и не хотел сесть тогда, когда его незаконно лишали слова», - сказала Юлия Тимошенко журналистам, которую цитирует ее пресс-служба.

По ее словам, это свидетельствует о главной задаче суда, которая заключается в лишении ее права на качественную и эффективную защиту. «Именно поэтому удалили Сергея Власенко», - добавила она.

Юлия Тимошенко также обратила внимание на то, что судебное заседание проходило в закрытом режиме. «Именно так работают преступники у власти. Именно так они хотят оказать свои неправосудные, незаконные действия. То есть в темноте, без прозрачности процесса», - отметила экс-премьер.

Напомним, вчера суд допустил к защите Юлии Тимошенко адвокатов Николая Сирого и Александра Плахотнюка. Американским адвокатам, представляющим юридическую компанию Covington & Burling LLP и аудиторскую фирму BDO, в защите отказано.