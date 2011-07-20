Обама поддержал план по уменьшению бюджетных расходов

Президент США Барак Обама, выступая перед журналистами, заявил о своей поддержке выдвинутого группой конгрессменов компромиссного плана, призванного не допустить технического дефолта США, сообщает lenta.ru.

План был предложен группой из шести конгрессменов, в которую входят как демократы, так и республиканцы. Он включает в себя уменьшение бюджетных расходов на 3,75 триллиона долларов в течение последующих 10 лет, а также получение дополнительных доходов в размере 1 триллиона за счет налогов.

Вместе с тем, Обама подчеркнул, что предложенный план является всего лишь основой для окончательных договоренностей, и для разрешения ситуации придется провести сложные переговоры. Как заявил президент США, конкретные положения стратегии начнут прорабатываться уже в среду, 20 июля.

Обама отметил, что предложенный план примерно соответствует его видению ситуации и предупредил, что у противоборствующих сторон больше нет времени для символических шагов.