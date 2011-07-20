Партия регионов отреагирует на слова Колесниченко

Заместитель руководителя фракции Партии регионов Вадим Колесниченко забыл текст депутатской присяги, когда делал заявление о том, что Украина ничего не получила от независимости. Об этом в эфире 5 канала заявил депутат от Партии регионов Василий Горбаль.

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«Я думаю, господин Вадим забыл текст присяги, которую принимал, как и все народные депутаты. А собственно комментировать глупости я отказываюсь», - заявил Горбаль.

Горбаль отметил, реакция Партии регионов на такое заявление будет. «Я думаю, что конечно будет реакция партии. Понятно, что это личная точка зрения депутата», - отметил он.