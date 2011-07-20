В СИЗО пока не нашли у Луценко гепатит

Государственная пенитенциарная служба Украины заявляет, что у экс-министра внутренних дел Юрия Луценко гепатит пока не выявлен. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, размещенном на его сайте.

«Руководство Киевского следственного изолятора сообщает, что по состоянию на 17.00 19 июля с.г. по результатам последних медобследований специалистами Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи информация о наличии у Луценко заболевания гепатитом не отвечает действительности», - отмечается, в частности, в сообщении.

В то же время руководство указанного учреждения информирует, что в рамках выполнения рекомендаций специалистов Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи на 20 июля запланировано проведение дополнительного клинико-лабораторного обследования Луценко с целью уточнения состояния его здоровья.

Напомним, сегодня в Печерском суде Луценко, отвечая на вопрос журналистов о состоянии своего здоровья, сказал: «Подтверждены все предварительные диагнозы, а также заявлено о вероятности наличия гепатита».

