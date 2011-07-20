Тигипко считает, что средний размер пенсии вырос

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Средний размер пенсии в Украине на 1 июля 2011 года составил 1 205,37 грн., что на 9,2% больше по сравнению с аналогичными данными на 1 июля 2010 года.

Такие данные озвучил вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей Тигипко на заседании коллегии Минсоцполитики, сообщила УНИАН пресс-служба министерства.

По словам Тигипко, Пенсионный фонд Украины обеспечивает своевременную выплату пенсий согласно графикам.

По информации министерства, постепенно развивается и система негосударственного пенсионного обеспечения, ее участниками стали 557,6 тыс. чел., а общий объем активов, сформированных пенсионными фондами, составляет 1,221 млрд. грн.

По данным Пенсионного фонда, на 1 января 2011 года средний размер пенсии в Украине составлял 1 152 грн.