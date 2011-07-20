Мердок заявил, что не несет ответственности за действия своих журналистов

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В Лондоне медиамагнат Руперт Мердок заявил, что не несет ответственности за противоправные действия журналистов принадлежащих ему изданий. По словам Мердока, его предали люди, которым он доверял. Он также заявил, что не намерен уходить в отставку, сообщает Радио свобода.

Во вторник Руперт Мердок и его сын Джеймс ответили на вопросы членов специальной парламентской комиссии, расследующей скандал о вторжении в частную жизнь британцев сотрудников газеты News of the World.

После них перед британскими депутатами выступила бывший главный редактор News of the World Ребекка Брукс, которая вслед за Рупертом Мердоком и его сыном принесла извинения за незаконный доступ журналистов таблоида к данным телефонов британцев.

В ходе слушаний было совершено нападение на Руперта Мердока, когда неизвестный попытался облить его гелем для бритья. Нападавший был задержан.

фото: nationalpost.com