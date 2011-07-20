Луценко: Украину нельзя толкать в объятия Кремля

Все чаще со стороны представителей провластной партии звучат заявления о необходимости вхождения Украины в Таможенный союз с Россией, в то время, как высшее руководство страны говорит об евроинтеграции Украины. Несогласованные, иногда прямо противоположные заявления говорят о неопределенности руководства страны в данном вопросе. Такое мнение в интервью OpenDemocracy.net высказал экс-глава МВД Юрий Луценко.

Как сообщает пресс-служба Народной самообороны, Луценко уверен, что Украину нельзя толкать в объятия Кремля. «Подростка-хулигана лучше отдать в школу, а не оттолкнуть в привычную компанию рецидивистов», - подчеркнул он.

«Даже из камеры тюрьмы, где я без законных оснований удерживаюсь более полугода, я публично призываю к подписанию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, которое не может быть заложником внутренних процессов Украины. Ничто, даже временное антидемократическое и во многом антинациональное правительство Украины, не должно помешать историческому шансу возвращения нашей страны в Европу», - уверен Луценко.

«Другой вопрос, что ратифицировать это соглашение нужно лишь после выполнения Украиной пакета демократических обязательств, которые составляют raison d'etre (смысл жизни) современной Европы независимых судов, свободных выборов, уважения мирных собраний и снятия цензуры со СМИ. Это позволит дать Украине шанс влить новое вино в новые меха», - отметил политик.