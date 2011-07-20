Тигипко рассказал о главных задачах своего министерства

Главной задачей работы Министерства социальной политики является развитие социально справедливой системы государственной поддержки граждан. Об этом вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей Тигипко заявил во время выступления на расширенной коллегии Министерства социальной политики.

Как сообщает пресс-служба чиновника, среди неотложных задач министерства чиновник назвал модернизацию пенсионной системы, легализацию зарплат и рабочих мест и осовременивание пенсий.

«Государственная политика помощи бедным слоям населения становится более адресной и эффективной. Так, благодаря упрощению процедур в этом году субсидии на оплату коммунальных услуг смогли получить вдвое больше семей, чем в прошлом. При этом около восьми тысяч семей обратились за субсидиями благодаря разъяснительной работе работников органов соцзащиты», - подчеркнул Тигипко.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что главными критериями успешности реформирования системы социальных услуг станет повышение их качества, упрощение процедур получения и снижения стоимости.