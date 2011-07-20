Адвокат Тимошенко считает, что судья Киреев давит на защиту

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Адвокат Юлии Тимошенко Николай Сирый расценивает как публичное давление на защиту решение судьи Родиона Киреева об обращении в Квалификационно-дисциплинарные комиссии адвокатуры в отношении защитников Сергея Власенко и Николая Титаренко.

«Можно расценивать это как публичное давление на защиту. И мы очень надеемся, что такие формы давления на защиту не будут продолжаться в этом и других делах», - сказал Николай Сирый, которого цитирует официальный сайт Тимошенко.

В свою очередь, адвокат Николай Титаренко сообщил, что материалы по нему уже переданы в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Киевской области. «Однако из этого ведомства ко мне информация пока еще не поступала. Нарушение дисциплинарного производства в отношении адвоката рассматривается председателем дисциплинарной комиссии с обязательным наличием письменных объяснений со стороны адвоката. Но пока еще ко мне не обращались с просьбой предоставить соответствующие объяснения», - сказал он.

Сергей Власенко добавил, что сроки возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвокатов и их рассмотрение не установлены процедурой. «Я с нетерпением ожидаю этого заседания. Обычно мы обжалуем эти постановления Киреева в 15-дневный срок, мы воспользуемся своим правом, поскольку считаем их полностью незаконными. Кроме того, процедура предусматривает возможность обжалования решений квалификационно-дисциплинарных комиссий в высших органах адвокатского самоуправления и в дальнейшем эти решения можно будет обжаловать в судебных органах», - отметил он.

Ранее сообщалось, что квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области получила представление судьи печерского районного суда Киева Родиона Киреева о невыполнении адвокатом Николаем Титаренко его обязанностей в полном объеме по защите экс-премьер-министра.