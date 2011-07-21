Двух депутатов от партии ВО «Свобода» приговорили к лишению свободы

Депутатов Самборского райсовета Львовской области от партии ВО «Свобода» Владимира и Михаила Коваливых приговорили к одному году и одному году и трем месяцам лишения свободы соответственно с отсрочкой наказания на один год по уголовному делу об избиении милиционеров 9 мая во Львове.

Как сообщает пресс-служба «Свободы», соответствующее решение вынес Галицкий райсуд Львова, после чего освободил их в зале суда. После выхода из зала суда их встретили жены, родственники и знакомые, которые все это время пикетировали здание суда.

Михаил и Владимир поздоровались: «Слава Украине!», а пикетчики трижды ответили «Героям слава!". Коваливы поблагодарили всех, кто их поддерживал, и поехали домой.

Напомним, 9 мая во Львове праздничные торжества по случаю Дня Победы переросли в столкновения между пророссийскими партиями «Русское единство» и «Родина» и членами партии «Свобода».