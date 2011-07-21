Герман: Три дня в Ницце могу себе позволить

Советник президента Анна Герман уверяет, что отдыхала на Лазурном берегу Франции всего три дня.

«Я каждый год на три дня езжу в хорошие места мира. Я могу три дня себе это позволить, не больше», - отметила она в эфире 5 канала.

«В этом году тоже, я 10-го уехала, а через несколько дней я вернулась. Два дня была на конференции одной международной в Париже и три дня я была на Лазурном берегу, где встретила Виталия Портникова, своего коллегу журналиста. Я не вижу тут ничего такого страшного для человека».

Герман уточнила, что имеет неплохие гонорары от своей книги «Красная Атлантида».

«Я три дня везде в мире могу себе позволить. Я себе их позволяю уже 20 лет, как я работаю. Поэтому не вижу здесь каких-то сенсаций», - заявила советник президента.

Чиновник уточнила, что «готова декларировать за каждый оплаченный день из трех, которые я провела на Лазурном берегу».

«Я могу на это своими руками и своей головой заработать. Три дня на Лазурном берегу я вполне могу оплатить», - добавила Герман.