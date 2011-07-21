В Брюсселе готовятся решить, что делать с долгом Греции

Лидеры стран еврозоны сегодня проведут встречу в Брюсселе - для обсуждения второго пакета чрезвычайной финансовой помощи Греции - для преодоления этой страной долгового кризиса, сообщает Радио свобода.

В преддверии саммита глава Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу заявил, что лидерам ЕС предстоит найти решение для преодоления греческого кризиса - в противном случае цена, которую заплатит мировая экономика, может, как сказал Баррозу, оказаться весьма ощутимой.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози встретились в среду в Берлине и обсудили условия, на которых Греции могут быть предоставлены 115 миллиардов евро. О деталях достигнутых договорённостей не сообщается.