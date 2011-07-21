Адвокат Луценко: Наш метод - это открытость

Адвокат экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Игорь Фомин отрицает использование политических методов в защите своего клиента. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

По мнению Фомина, «демонстрациями с флагами под судом нельзя добиться успеха в суде. Хотя люди вправе собираться и высказывать свою точку зрения относительно того, что происходит». «Но это не методы нашей защиты по уголовному делу. Наш метод понятен - это открытость и доказательная база», - отметил юрист, которого цитирует пресс-служба партии «Народная самооборона».

Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников посоветовал Луценко не политизировать свою защиту на судебном процессе.