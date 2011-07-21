У Азарова пообещали найти лекарства

Министр здравоохранения Александр Анищенко обещает урегулировать ситуацию с обеспечением больных лекарствами до сентября. Об этом он заявил в эфире 5 канала, комментируя нехватку препаратов для больных гемофилией.

«То, что выделено, покрывает максимум 25-26% потребностей», - рассказал он.

«Мы готовим обращение к премьер-министру, и мы надеемся, что он нас поддержит, о выделении дополнительных средств на закупки по самым критичным программам закупки медикаментов», - сообщил министр.

«На сегодняшний день мы объявили торги на 800 миллионов. Заключили договора на 196 миллионов гривен, и в ближайшие 2-3 дня - еще на 41 миллион. В течение августа мы проведем тендеры более на 400 миллионов», - уточнил Анищенко.

Министр уточнил, что «если все будет идти в штатном режиме, то в начале сентября мы закончим первую часть торгов».

«По критическим остаткам (ситуация с тендерами) в течение месяца выровняется», - добавил он.

