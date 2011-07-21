Герман: Письмо «Freedom House» не требует ответа

Советник президента Украины, руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации президента Анна Герман считает, что письмо международной общественной организации «Freedom House» и Атлантического совета, в котором говорится об ухудшения правовой ситуации в Украине, не требует ответа. Об этом Герман сказала в эфире 5 канала.

По ее мнению, в Украине нет политических преследований, а идет борьба с коррупцией. «Вопрос, который поставлен «Freedom House» - он риторический и не требует ответа, поскольку мы уже не раз говорили, что в Украине нет политических преследований. И слишком политизировать этот процесс, который происходит сегодня, эти два процесса, я думаю не стоит. На днях арестовали еще одного представителя оппозиции Василия Волгу за подозрения во взяточничестве. Арестовывают, закрывают ежедневно, почти. Президент взял курс на борьбу с коррупцией и не надо делать из этого политику, надо спокойно дождаться завершения процессов, приговоров суда, и рассматривать эти вопросы только в правовом поле», - заявила Герман.

Также Герман назвала «тенденциозной» статью «The Financial Times» о том, что президент Украины Виктор Янукович строит мягкий путинский режим в Украине, а дело Тимошенко напоминает дело ЮКОСа. «Это замечательно, что внимание западной прессы повышено относительно Украины. Было бы очень плохо, если бы Запад, западная пресса не обращали никакого внимания на то, что здесь творится», - отметила советник президента.

«Внимание Европы приковано к Украине. То, что появляются и тенденциозные статьи - это свидетельствует о том, что оппозиция очень хорошо работает с западной прессой, нанимают многих имиджмейкеров" - отметила Герман.