Лидеры европейских стран согласовали меры поддержания евро

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В Брюсселе в четверг поздно вечером завершилась встреча лидеров стран еврозоны. Участникам удалось достичь согласия по второму пакету финансовой помощи Греции и ряду ключевых вопросов, касающихся сохранения стабильности единой европейской валюты, - отмечает брюссельский журналист Виктор Онучко, сообщает Радио свобода.

На заключительной пресс-конференции председатель Европейского Совета Херман Ван Ромпей подчеркнул важность трех принятых саммитом решений - облегчение долговых условий для Греции, согласование мер, предупреждающих риск распространения кризиса на другие страны, обязательства улучшить управление кризисными ситуациями в зоне евро.

Главный итог встречи в том, что Европейский союз и Международный валютный фонд договорились выделить Греции помощь в 109 миллиардов евро. Кроме того, в течение трех лет 37 миллиардов предоставит этой стране частный капитал. И еще 12 с половиной миллиардов поступят от скупки греческих облигаций на вторичном рынке.

фото: svobodanews.ru