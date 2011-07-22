Томенко: Рада вернется к пенсиям в сентябре

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Закон о пенсионной реформе, принятый парламентом 8 июля, до сих пор не передан из парламента на подпись президенту. Об этом сообщил вице-спикер Верховной Рады Николай Томенко, передает УНИАН.

«Закон еще не передан на подпись президенту», - сказал вице-спикер.

При этом Томенко отметил, что скоро заканчивается срок подготовки закона для передачи его на подпись.

В то же время, по словам вице-спикера, ночной и ускоренный характер принятия пенсионной реформы привел к возникновению ряда проблем.

В частности, добавил Томенко, разные статьи закона содержат нормы, которые не согласовываются между собой.

Кроме того, отметил он, есть ряд норм, которые нуждаются в уточнении через оконечные положения закона.

«Это означает, что в соответствии со ст. 131 Регламента Верховной Рады, для того, чтобы устранить неточности и несогласованности в принятом законе, необходимо проведение голосования парламента», - сказал он.

По его словам, согласно логике, для того, чтобы привести в соответствие закон о пенсионной реформе, необходимо проведение пленарного заседания.

Вице-спикер отметил, что в соответствии с календарным планом работы парламента, ближайшее заседание должно состояться только 6 сентября.

Томенко не исключил, что закон о пенсионной реформе будет передан на подпись президенту, а тот его вернет в Раду с рядом предложений.

«Мой прогноз такой, что 6 сентября Верховная Рада после проведения торжественного открытия сессии вынуждена будет возвращаться к закону о пенсионной реформе», - добавил он.

Томенко также напомнил, что фракции оппозиции не голосовали за принятие пенсионной реформы, будут предлагать президенту ее заветировать, а в случае подписания закона будут обращаться в Конституционный Суд относительно его неконституционности.