В Батькивщине заметили полное фиаско ГПУ

Заявления Рената Кузьмина относительно событий пятнадцатилетней давности о карточках и мехах свидетельствуют о том, что все попытки скомпрометировать Юлию Тимошенко как бывшего премьера потерпели фиаско. Об этом говорится в заявлении партии Батькивщина.

«Полтора года интенсивных и безуспешных проверок, которыми занималась вся репрессивная машина Януковича, доказали, что в деятельности Тимошенко в должности премьер-министра нет фактов коррупции и какого-либо нарушения закона. Возвращение в 96 год – доказательство того, что все дела против Юлии Тимошенко, сфабрикованные ГПУ по заказу Януковича, рассыпались на глазах», - говорится в заявлении партии.

«Поэтому прокуроры прибегают к болезненным фантазиям наподобие миллионных командировочных расходов или мехов. Если бы ГПУ служила закону, они бы пресекли миллиардные откаты из госбюджета по Евро-2012, криминальную приватизацию Укртелекома семьей Януковича, отреагировали бы на многочисленные расследования журналистов по масштабной коррупции Януковича, его семьи и его окружения, а не занимались бы выяснением, кто не доплатил дань во времена татаро-монгольской орды», - сказано в документе.

Напомним, и.о. генпрокурора Кузьмин заявил, что ведомство располагает банковской карточкой Тимошенко, на которую перечислялись средства кипрской компании. По его словам, с нее экс-премьер-министр потратила около $1 млн. на оплату в магазинах, ресторанах и гостиницах.