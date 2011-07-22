Дело Ландика доведут до приговора

{1-}

Адвокат избитой экс-депутатом Романом Ландиком Марии Коршуновой исключает вероятность того, что уголовное дело по факту избиения будет закрыто не дойдя до суда. Об этом он заявил в эфире 5 канала.

«Я не рассматриваю такую вещь абсолютно, поскольку есть основания для возбуждения уголовного дела, дело возбуждено. По такой статье дело просто так не приостанавливается, в любом случае оно будет передано в суд, а там будут решаться вопрос о тяжести преступления. Поэтому я думаю, что суд обязательно рассмотрит и будет обязательно приговор», – заявил он.

Напомним, 7 июля прокуратура Луганской области возбудила в отношении Ландика уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.296 Уголовного кодекса (хулиганство). По информации правоохранителей, 4 июля около трех часов ночи он грубо нарушил общественный порядок в луганском ресторане «Баккара», «беспричинно нанес гражданке телесные повреждения». Вскоре Ландика задержали в Краснодаре.