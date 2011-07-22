У Луценко взяли кровь

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У экс-министра внутренних дел Юрия Луценко взяли кровь. Об этом сообщает отдел по связям со СМИ Государственной пенитенциарной службы Украины.

«Согласно рекомендациям специалистов Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи и во исполнение решения Печерского районного суда Киева было запланировано проведение дополнительного клинико-лабораторного обследования Луценко с целью уточнения состояния его здоровья», - отмечается в сообщении.

«21 июля у Луценко был проведен забор крови, которую отправили на исследование в ведущую клинико-диагностическую лабораторию», - сообщили в службе.

Состояние здоровья Луценко «находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников Киевского СИЗО».

Как известно, 19 июля экс-министр внутренних дел в зале Печерского суда заявил о предварительном подтверждении у него диагноза гепатит.

Руководство Киевского следственного изолятора сообщило, что по состоянию на 17.00 часов 19 июля по результатам последних медобследований у Луценко гепатита не было.

