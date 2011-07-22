Власти Сербии готовятся отправить в Гаагу Горана Хаджича

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Власти Сербии готовятся передать сегодня Международному трибуналу по бывшей Югославии Горана Хаджича, арестованного в Сербии в среду.

Хаджич подозревается в военных преступлениях, совершённых во время войны между Сербией и Хорватией в начале 1990-х годов. Тогда он командовал формированиями хорватских сербов и, как считают следователи, был причастен к убийству двухсот хорватских военнопленных, сообщает Радио свобода.

Арест Хаджича считается заключительной операцией по поимке военных преступников, для суда над которыми был создан Гаагский трибунал по бывшей Югославии.

фото: euronews.net