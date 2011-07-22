В БЮТ уверены, что Ландик-младший – лицо Партии регионов

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Народный депутат от БЮТ Елена Шустик уверена, что Романа Ландика не будут привлекать к уголовной ответственности, а информация о возможном мировом соглашении свидетельствует о давлении на потерпевшую. Об этом она заявила в эфире 5 канала.

«Я думаю, что, к большому сожалению - это не тот случай, когда будут применены санкции к Ландику-младшему и мне кажется, что это такое лицо Партии регионов, потому что агрессию такого рода мы наблюдаем не впервые», - отметила Шустик.

«А те разговоры о мировой и извинении – это уже свидетельствует о том, что идет давление на эту девушку, которую мне очень жаль, и я думаю, что это дело ничем не закончится для Ландика-младшего», - добавила она.