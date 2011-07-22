Адвокаты Тимошенко придут в суд неподготовленными

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Печерский районный суд сегодня в 9:00 продолжит рассмотрение уголовного дела экс-премьера Юлии Тимошенко. Адвокаты подсудимой к заседанию не готовы - за три дня, отведенных им на чтение материалов дела, они успели ознакомиться лишь с двумя томами из 16-ти.

«Завтра снова судилище. Адвокаты успели ознакомиться за трое суток с двумя томами из 16-ти. Они к процессу не готовы», - написала Тимошенко на своей странице в Twitter вчера.

Изначально адвокаты Александр Плахотнюк и Николай Сирый просили Печерский районный суд Киева учесть их ограниченные физические и умственные способности и дать на изучение дела, которое насчитывает свыше 4 тыс. страниц текста, два месяца.

Однако Печерский суд на прошлом заседании лишь частично удовлетворил соответствующее ходатайство и объявил перерыв в судебном заседании до 22 июля, предоставив новым адвокатам три дня для ознакомления с массивом уголовного дела.

Тимошенко заявила, что сделать это нереально, и в доказательство устроила публичные чтения своего уголовного дела в присутствии журналистов. Помогал ей в этом бывший защитник, народный депутат Сергей Власенко, который взялся читать дело на скорость.

фото: tymoshenko.ua