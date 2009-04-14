Ксения Ляпина: Мы за такие антикризисные законы голосовать не будем

Еще вчера казалось, что уже принято политическое решение поддержать эти инициативы, Президент лично призывал всю фракцию НУНС голосовать за жизненно важные для Украины законы, хотя и понимал, что предлагаемые нововведения могут нести определенный негатив для украинской экономики.



Но никакие замечания к предлагаемым законам не должны были воспрепятствовать получению денег МВФ. Призыв Президента должен был гарантировать голоса всей фракции НУНС, Партия регионов отказалась от блокирования трибуны и уличных протестов, – чтобы часом не испугать зарубежных гостей.



Но парламентское утро принесло очередной политический сюрприз – как и планировалось, МВФовские законы поддержал БЮТ, Блок Литвина, и только половина фракции НУНС. «Пропрезидентские» группы «За Украину» и «ЕЦ» своих голосов не дали. Сразу после провального голосования пошли слухи о якобы спланированной диверсии со стороны Банковой, однако сами члены группы «За Украину» эту информацию отрицают. По словам депутата из НУНС, члена группы «За Украину» Ксении Ляпиной, главная причина их игнорирования МВФовских законов – уничтожение малого предпринимательства путем введения дополнительного 200-гривневого сбора в Пенсионный фонд.



Как известно, сама Ксения Михайловна всегда была поборником интересов мелкого бизнеса, кроме того, многие пророчил именно фишку «защиты малого бизнеса» как ключевую избирательную позицию возможного будущего проекта «За Украину».



Ксения Михайловна, объясните, почему группа «За Украину» не поддержала законы, необходимые для принятия МВФ решения о предоставлении Украине очередного транша кредита. Ваши голоса должны были стать решающими. Вчера Президент призывал вас голосовать за них, хотя и понимал, что они не совершенны. Чем объясняете свою позицию?



На нас не действуют политические аргументы, на нас действуют аргументы экономической логики и пользы для Украины. Что касается законов для МВФ, то мы свою логику объясняем очень просто. Закон об изменениях к пенсионному законодательству дебатируется уже полгода. Данный закон мы рассматривали еще в ноябре. Наши замечания к нему не изменились, а правительство так их и не учло. Какова цель данного закона? Хотят сбалансировать Пенсионный фонд путем увеличения поступлений. Давайте смоделируем, как это будет работать. Правительство предлагает мелким предпринимателям дополнительно платить 200 гривен. При сегодняшнем уровне кризиса и падении платежеспособного спроса и объемов обращения у предпринимателей для них такая норма убийственна. Сейчас мелких предпринимателей в Украине около двух миллионов, так вот, для миллиона этот закон смертелен.



Это мельчайшие предприниматели, которые своим трудом пытаются заработать на хлеб. Для них это станет последней каплей в решении уйти в тень. Им очень легко так поступить, условно говоря, по Марксу, им нечего терять, кроме своих цепей. У них есть товар, они его положили в сумку, поторговали и забрали. Репетиторы, которые зарегистрированы, дабы их не трогала налоговая, они просто отменяют регистрацию и будут дальше заниматься своими делами, не платя денег.



Потеря миллиона субъектов предпринимательской деятельности для бюджета значит то, что Пенсионный фонд не увеличится. Будут потеряны поступления в местные бюджеты, ведь предприниматели - физические лица являются источником поступления именно в местные бюджеты.



Можем ли мы следовать такой логике – безусловно, нет. Пока эта логика не изменится и правительство не представит нам реалистичные предложения, мы за такие законы голосовать не будем.



Но ведь вчера Президент тоже говорил о несовершенстве законов, но сотрудничество с МВФ важнее как бы...



У Президента спрашивайте, о чем он говорил. Я за него не отвечаю. Мы уже полгода свою позицию не меняем в отношении этих законов. Никакие политические аргументы на нас не действуют. Разрушать экономику Украины ради красивого политического лица мы не будем. Для нас это принципиальная позиция. Мы поддерживаем экономически выверенные шаги, все остальное от лукавого. То же касается изменений к закону о бюджете.



Две недели назад мы четко сказали, что три позиции нас не устраивают. Первая – нельзя отбирать у Нацбанка средства в фиксированном размере не менее чем 4 миллиарда - прибыли за предыдущий год. Прибыли не сочтены, неизвестно, сколько они составляют, требовать что-то в фиксированном размере нельзя. Потому что через полгода мы получим новую проблему – разбалансирование Национального банка. Зачем нам, разрешая одну проблему, создавать кучу новых. Мы просили – выбросьте эту норму, мы рассмотрим закон. Правительство нам ответило – «Конечно, выбросим», - но ничего не сделало.



Дальше мы были против того, чтобы аграрный фонд получил не свойственную ему функцию игрока на рынке горюче-смазочных материалов. Нам пообещали эту норму выбросить, но ничего сделано не было. Кроме того, там еще и скрытую приватизацию подложили, покупку акций акционерных обществ. Это они вообще назвали технической ошибкой и обещали убрать. Но тоже ничего не сделали. Как можно голосовать за то, что правительство само признает ошибочным?



Спикер сказал, что законы доработают и в четверг будет новая попытка их принять. Возможно, что их изменят в соответствии с вашими пожеланиями?



Наша позиция очень простая – мы не хотим участвовать в каких-то совещаниях по поводу данных законов, просто переделайте содержание так, как уже обещали. Мы с удовольствием рассмотрим данные законы хоть завтра. Нам не нужны какие-то политические месседжи от кого бы то ни было, на нас не надо давить, не надо с нами разговаривать, дайте нам содержательные законы.



Сейчас как-то содержание данных законов отходит на второй план, а на первый выдвигаются деньги МВФ. Не является ли кредит МВФ меньшим злом, ради которого можно принять любые законы?



Предложенные правительством законы – большее зло, которое нельзя оправдать никаким МВФ. Они разрушают украинскую экономическую систему. Нам потом придется еще много лет разгребать последствия принятия трех правительственных законов. По крайней мере, если мелкие предприниматели уйдут в тень, то потребуются годы, если не десятилетия, чтобы вытащить их оттуда на солнышко, чтобы они платили хоть какие-то налоги. А они сейчас работают легально, платят умеренный налог. Увеличивать налоги во время кризиса - просто глупость.



Сумеет ли Украина выжить, если МВФ не даст нам очередной кредит?



Нам нужно стремиться получить кредит Международного валютного фонда. Но не любой ценой. Пусть правительство ищет другие решения. МВФ не требует от Украины уничтожить предпринимателей, у него цель получить ответ, как Украина сбалансирует Пенсионный фонд. Пусть правительство предлагает нам другие способы, как это сделать. Я уверена, что зарубежные эксперты не знают нюансов нашего мелкого предпринимательства. Я уверена, что МВФ, мягко говоря, по этому поводу ввели в заблуждение.



Провал МВФовских законов в парламенте уже успел прокомментировать Виктор Балога. Он назвал коалицию неработоспособной. После этого пошли разговоры, что поведение группы «За Украину» было срежиссировано Банковой, дабы продемонстрировать несостоятельность правительства и коалиции. Как прокомментируете эту информацию?



Президент никого не подставлял. А позиция Балоги пусть остается при нем. Пусть сам ее и комментирует.



Если Президент, например, сегодня, еще раз попросит вас проголосовать за необходимые законы, вы как пропрезидентская группа пойдете ему навстречу?



При встрече с ним мы изложим нашу логику и объясним, что нужно делать. Без учета наших поправок мы данные законы принимать не будем. Никакие политические аргументы нас к этому не склонят.