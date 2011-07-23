В БЮТ уверены, что Янукович ветирует закон о пенсионной реформе

Председатель фракции БЮТ Иван Кириленко считает, что президент Виктор Янукович наложит вето на закон о пенсионной реформе. Об этом он заявил в эфире 5 канала в пятницу вечером, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

«У меня такое чувство, что может быть вето на этот закон, может быть», - отметил он.

«Потому что, слишком много категорий людей пострадали неконституционно. Закон - чрезвычайно жестокий - не жесткий, а жестокий», - сказал депутат.

Как известно, 7 июня Верховная Рада приняла пенсионную реформу.

Кириленко также уверяет, что блок готов к давлению на бизнес своих членов.

Так он прокомментировал проверки СБУ предприятий, входящих в бизнес-империю последнего милиардера оппозиции - бютовца Константина Жеваго.

Кириленко сказал, что эти проверки не стали неожиданностью для оппозиционеров и представители фракции будут защищать бизнес Жеваго.

«Мы знали, что так будет с самого начала, что каждый, кто занимается более менее серьезным бизнесом, обязательно будет иметь проблемы», - сказал Кириленко.

По его словам, БЮТ будет реагировать на факты давления на бизнес своих членов с помощью депутатских обращений.

Ранее СБУ открыла уголовное дело против спортивного клуба, принадлежащего Жеваго.