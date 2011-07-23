Тимошенко считает, что Киреев оправдал ее

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Экс-премьер Юлия Тимошенко считает, что судья Родион Киреев вынес ей оправдательный вердикт. Об этом она заявила после заседания Печерского райсуда в пятницу, сообщает Украинская правда.

Она напомнила, что судья так и не смог озвучить ей предмет преступления.

«То, что судья не смог вслух объявить само событие и состав преступления - это и есть оправдательный вердикт, который сегодня своим молчанием объявил Киреев», - заявила Тимошенко.

«То есть, таким образом, судья сам разрушил все обвинения, которое так долго фальсифицировалось прокуратурой», - добавила экс-премьер.

Она подчеркнула необходимость проведения трансляции судебного заседания, поскольку, таким образом, вся страна могла бы увидеть доказательства политичности фальсификации этих дел, и наличия политических репрессий.